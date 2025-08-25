RFV Berni: "Sul mercato più importante un centrocampista che un difensore: vi spiego"

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare del pareggio di Cagliari e delle mosse di mercato in questa ultima settimana di trattative: "Il campionato è lungo e avremmo modo per esprimere giudizi più ragionevoli. Un punto a Cagliari non è male, la vittoria sarebbe stata un'ingiustizia. La Fiorentina ancora non è oleata. Bisogna trovare un sistema di gioco che permetta alla squadra di essere più veloce perché a quei ritmi si favorisce l'avversario. La circolazione della palla è stata molto lenta, non so e sia stato a causa della stanchezza ma in quel modo il Cagliari ha sempre avuto modo di piazzarsi. Nessun allarmismo però, la società ha lavorato bene e continuo a pensare che sia un punto da non buttare in attesa di tempi migliori".

Cosa pensa della difesa di Pioli?

"Per me Ranieri non è un problema. Non può esserlo, perché negli anni passati ha dimostrato di essere uno dei più continui dell'intera rosa. Per me sarebbe un punto fermo sempre. Comuzzo ha fatto qualcosa di buono e qualcosa di meno buono, una prestazione ai limiti della sufficienza. Come Pongracic. Trovo che sia troppo falloso però e quando troverà avversari più seri, gli fischieranno tanti falli. Qualcuno sicuramente glielo dirà, deve essere più corretto perché gioca troppo con le mani. Come assetto difensivo non mi pare che ci siano grossi problemi".

Pioli ha chiesto un difensore veloce in più, lei è d'accordo?

"Se c'è disponibilità economica, ben venga. Ma se si deve scegliere prenderei più un centrocampista di qualità che un difensore veloce. Mi pare che i problemi siano più in mediana, la palla gira troppo lentamente. Serve un centrocampista che abbia un buon tiro da fuori, prenderei lì un rinforzo piuttosto che in difesa".

