RFV Battistini: "Pioli ha sempre fatto bene, serve pazienza. Fagioli? Abbia carattere"

Sergio Battistini, ex viola dal 1985 al 1990 e allenatore dei giovanissimi nazionali viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" partendo dai suoi ricordi riguardo le partite tra Fiorentina e Napoli: "Sono sempre state sfide importanti, mi ricordo un gran goal di Baggio, nonostante quella partita la perdemmo per 3-2."

Che ne pensa della sfida di sabato tra il Napoli e la Fiorentina di Stefano Pioli?

"Quando giocavano insieme con Stefano avevamo un bel rapporto. Ricordo il brutto infortunio che ebbe in Coppa Uefa. E' un allenatore che ha vinto lo scudetto con il Milan, ha fatto sempre bene e le sue squadre hanno giocato sempre bene. Il calendario è abbastanza impegnativo per la Fiorentina, hanno fatto due trasferte e due pareggi, a Cagliari potevano vincere, ma finché l'arbitra non fischia tutto può succedere".

Si aspettava un avvio di stagione così per i viola?

"La partita di Cagliari doveva essere vinta per come si era messa. La partita in casa col Napoli può dare uno slancio. Con le squadre forti la Fiorentina riesce sempre a dare il massimo, poi il Franchi sarà sicuramente pieno, quindi farà una partita importante per l'inizio della stagione di Pioli".

Pensa che possa arrivare un miglioramento anche dal punto di vista del gioco?

"Quando cambi allenatore, ci vuole tempo per assimilare alcuni principi. Io credo che Pioli abbia dimostrato di aver sempre fatto giocare bene le sue squadre, penso che bisogna avere un po' di pazienza".

Come giocherebbe sabato contro il Napoli vedendo soprattutto il centrocampo degli azzurri, da molti definito come il più forte della Serie A?

"Son quelle partite che devi vincere soprattutto di squadra, con la grinta, lottando su ogni pallone, senza dar modo all’avversario di ragionare, perché il Napoli è una squadra forte e di qualità. Fondamentale sarà non farli giocare e giocare sulla pressione".

Cosa ne pensa del centrocampo della Fiorentina e di Fazzini?

"Fazzini è un giocatore di qualità, ha dimostrato già in passato di far bene. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisito. Passando a Fagioli, mi piace molto, riesce a dare quell'equilibrio tra difesa e attacco, caratteristica che è nelle corde di pochi giocatori. Ora però deve metterci anche l'aspetto caratteriale per prendere in mano la squadra".

