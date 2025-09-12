Il CNB di Calamai: "Piccoli e Lucca, titolari all'improvviso: chi ha speso meglio?"

vedi letture

Durante il consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato della sfida nella sfida domani sera al Franchi tra i due giovani bomber di Fiorentina e Napoli Piccoli e Lucca: "Prendo uno spunto dalla partita di domani, il duello a distanza tra due giovani grandi centravanti del calcio italiano. Sto parlando di Piccoli e Lucca. Sono stati due grandissimi investimenti per Fiorentina e Napoli, Piccoli è costato ai viola praticamente 27 milioni e Lucca 10 milioni in più agli azzurri. Sono due giocatori che si sono ritrovati ad essere titolari quasi all'improvviso.

Lucca per l'infortunio di Lukaku e Piccoli per la coraggiosa scelta di Pioli di giocare con due prime punte che gli apre un corridoio straordinario. Andiamo allora a guardare chi ha speso meglio tra Fiorentina e Napoli, chi tra Lucca e Piccoli può essere in tempi brevi un'alternativa in nazionale al tandem Kean-Retegui. Insomma due ragazzi italiani di grande valore, speriamo che la Fiorentina, facendo un investimento molto coraggioso, vinca la sfida con il Napoli sotto questo punto di vista. Ricordando comunque che anche Lucca nel tempo è stato un obiettivo dei viola".