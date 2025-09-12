Pioli ha battuto Conte una sola volta: ora serve l'inversione di tendenza

vedi letture

Questo weekend è tempo di sfida in casa viola che ospita il Napoli all'Artemio Franchi. Un confronto non solo tra squadre con ambizioni, ma anche tra due tecnici con grandi esperienze e precedenti molto differenti: Stefano Pioli da una parte e Antonio Conte dall'altra.

I due allenatori si sono affrontati 10 volte in campionato e al momento le statistiche sono le seguenti: una vittoria Pioli, tre pareggi, sei vittorie di Conte, dieci gol fatti dalle squadre di Pioli e venti gol fatti dalle squadre di Conte. Questi numeri rendono evidente che Conte è riuscito più spesso a ottenere il risultato che Pioli spera di ribaltare.

Parlando invece di precedenti fra Pioli e il Napoli i numeri dicono: dieci vittorie di Pioli, otto pareggi, undici vittorie del Napoli, trentatré gol fatti dalle squadre di Pioli e trentacinque gol fatti dal Napoli. Viceversa i precedenti fra Conte e la Fiorentina in campionato sono: otto vittorie di Conte, tre pareggi, due vittorie della Fiorentina, ventiquattro gol fatti dalle squadre di Conte e dodici gol fatti dalla Fiorentina.

Conte ha iniziato questa stagione con il piede giusto, ha vinto le sue prime due partite mantenendo la porta inviolata. Pioli non ha ancora trovato la vittoria ma solo due pareggi. Dopo sabato potremo vedere se la Fiorentina con l'aiuto del popolo viola raggiungerà la sua prima vittoria modificando anche le statistiche fra i due allenatori.