Il Franchi riabbraccia la Fiorentina, in 20mila domani contro il Napoli

118 giorni dopo Fiorentina-Bologna i viola tornano a giocare al Franchi. Sarà il secondo debutto a Campo di Marte da allenatore per Stefano Pioli che si troverà di fronte i campioni d'Italia in carica del Napoli. Una serata che sulle tribune avrà la cornice di pubblico che merita con 20 mila tifosi viola attesi sugli spalti. Riguardo al settore ospiti il tifo organizzato napoletano, come tante altre realtà italiane hanno fatto in precedenza, ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori. Complice anche il divieto di vendita dei tagliandi negli altri settori dello stadio ai residenti in Campania, il Franchi sarà praticamente tutto gigliato.

Ieri è arrivato il dato definitivo sugli abbonamenti, 13.478 tagliandi stagionali staccati (+12% rispetto alla scorsa stagione). Considerando i 7mila biglietti venduti per la singola sfida domani sera i tifosi sugli spalti saranno più di 20mila. Non ci sarà comunque il tutto esaurito visto che la capienza massima del Franchi, considerando i lavori di restyling, al momento è di circa 23mila spettatori. A riportarlo è il Corriere dello Sport.