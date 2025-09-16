RFV Bacconi: "Nicolussi, Piccoli e Fazzini titolari. Ai viola servirebbe uno switch mentale".

Il noto esperto di tattica Adriano Bacconi è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola ai microfoni di "Viola Amore Mio" per parlare del momento che sta vivendo la Fiorentina.

Il Napoli è certamente più forte, c'è stato un divario nettissimo tra il Napoli e Fiorentina complici delle scelte non felicissime di Pioli ma la Fiorentina è sembrata senza identità..

"La Fiorentina ha giocato l'ultimo quarto d'ora, due giocatori hanno dato forza e idee. Uno è Nicolussi Caviglia che ha qualità, geometrie e gamba. Pioli deve prenderlo in considerazione e cominciare a farlo partire dal primo minuto. Il secondo è Piccoli, lui ha una fisicità diversa, è utile anche a non isolare Kean, non è un caso che quando è entrato in campo anche Kean è stato molto più pericoloso".

I problemi più grandi la Fiorentina li ha a centrocampo, Fagioli come regista è stato bocciato, a volte sembra che si nasconda..

"Sì, non è il suo ruolo, adesso c'è questa tendenza a mettere i giocatori tecnici in quella posizione ma non basta essere tecnici per giocare da registi. Lui deve giocare dal centrocampo in su, deve essere svincolato da ruoli difensivi. Nicolussi Caviglia è il giocatore giusto per quel ruolo. La Fiorentina potrebbe però ripartire dal 4-4-2 per dare sicurezza tattica. Comuzzo, che è partito malissimo, e anche Pongracic ne beneficierebbero".

Cosa pensa di Fazzini?

"In un 4-2-3-1 come sottopunta andrebbe benissimo. Vorrebbe dire rinunciare di nuovo al doppio attaccante, però. Altrimenti in un 4-4-2 potrebbe forse fare l'esterno sinistro, che poi si accentra nella fase di possesso, con Gosens e Dodo bassi. Lui, Nicolussi Caviglia e Piccoli son giocatori che stanno dimostrando di avere qualità per essere titolari. Pioli deve adattare il suo modo di giocare ai giocatori che ora come ora sono in forma".

Contro il Napoli la Fiorentina è stata poco brillante e poco reattiva..

"Se fosse stata poco reattiva non avrebbe fatto il finale di secondo tempo che ha fatto. Ha avuto poco coraggio. Sicuramente non è in difficoltà atletica perché ha fatto anche i preliminari di Conference. Il finale di partita dimostra semplicemente che la Fiorentina se si sblocca mentalmente può dire la sua contro chiunque".

I Viola si dovranno riprendere contro il Como..

"Il Como si è molto rinforzato, vuole dominare la partita ma se non la domina va in difficoltà. Nico Paz ha un'intelligenza notevole. A me piace la filosofia di Fabregas ma la Fiorentina potrebbe fare una partita più sporca e sfruttare l'attacco alla profondità di Moise Kean".

