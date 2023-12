ATTURO A RFV, Sentenza UE conferma errori di FIFA e UEFA

FirenzeViola.it

Emanuele Atturo a Radio FirenzeViola

Il giornalista Emanuele Atturo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per parlare di uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni, ovvero la Superlega: "L'idea di Superlega di cui io avevo parlato nel 2021 era legata ad un format con un campionato chiuso in cui il diritto d'accesso era garantito e non c'era mobilità tra serie diverse. Poche squadre che si scontrano tra loro più volte. Secondo questa prospettiva il calcio sarebbe più divertente se fai incontraree in più occasioni le squadre più forti al mondo. Il mio pensiero è che questa sia un'idea un po' riduttiva perché il bello del calcio non è lo spettacolo in se ma tutta la struttura culturale che sta dietro. L'idea di Superlega di oggi è un progetto diverso anche se ancora astratto. Dovremo vedere nel futuro come si evolverà la situazione".

Lei cosa pensa che accadrà dopo questa sentenza, anche in relazione al fatto che la Superlega originaria era simile al formato dell'Eurolega nel basket?

"Calcio e basket sono diversi proprio come eventi sportivi. Il calcio da un punto di vista di punteggio e divertimento è noioso rispetto ad altri sport. Non è quello l'elemento che ci fa innamorare di questo sport. Detto questo io non sono chiuso rispetto alla possibilità di creare nuovi tornei. La sentenza dell'Unione Europea ha sancito gli errori fatti da FIFA e UEFA negli ultimi decenni. Il calcio deve entrare nel libero mercato. Il rischio è che si creino dei tornei con premesse prettamente economiche. In questo sport la cosa che più appassiona è la possibilità che il piccolo batta il più forte, come accaduto in Coppa d'Olanda in questi giorni".

