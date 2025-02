RFV Ascari sicuro: "Serviva un vice Kean, non l'ennesimo trequartista"

Eugenio Ascari, operatore di mercato, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro": "Probabilemente a questa squadra manca un vice Kean. Magari Zaniolo può tornare utile ma la Fiorentina è andata ad ingolfare un reparto già ricchissimo di interpreti. Forse sarebbe stato più utile cercare un'alternativa a Kean per fargli tirare il fiato, non l'ennesimo trequartista. Usare Beltran domenica come punta? Credo che sarebbe cambiato poco, quando è stato usato da prima punta non ha mai convinto al 100%".

Che attaccante serviva? Uno che potesse giocare anche con Kean o solo al suo posto?

"Forse sarebbe stato meglio un attaccante da poter utilizzare o come vice Kean o come suo partner. Chiaramente non avrei preso un giocatore tanto per prenderlo, uno come Djuric ad esempio sarebbe stato una scelta infelice. Il mercato della Fiorentina resta positiva, Ndour e Fagioli sono due giocatori interessanti, lo stesso Zaniolo - pur giocando in un ruolo in cui la Fiorentina era a posto - può far fare il salto. Un nome in attacco? Non è facile, ma prima che il Genoa cambiasse proprietà uno come Pinamonti sarebbe stato l'ideale"