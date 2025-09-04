RFV Ascari: "Fiorentina sesta forza della Serie A. Il mercato è da 7,5"

vedi letture

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo, ha parlato del mercato della Fiorentina nel corso della trasmissione "Viola amore mio" di Radio FirenzeViola: "Io darei un 7,5 alla campagna acquisti viola che è stata molto importante. La dirigenza ha mantenuto l'ossatura della scorsa stagione mettendo poi dentro elementi come Piccoli, che è arrivato in aggiunta a Kean e non al posto del bomber azzurro, oltre che Sohm e Nicolussi Caviglia. Anche il fatto di avere respinto le richieste di Torino e Roma per Fortini negli ultimi giorni della sessione estiva, rinunciando a cifre che tra prestito oneroso e ricatto si aggiravano intorno ai 17 milioni di euro, è un segnale molto positivo".

Sulla mancata cessione degli esuberi: "Io penso che molti dei problemi in uscita per la Fiorentina siano ruotati attorno alla vicenda Beltran che ha rifiutato prima il Flamengo e poi diverse squadre russe, per andare alla fine in prestito secco al Valencia. Tanti degli esuberi ceduti sono partiti per cifre ridotte. Sono rimasti Sabiri e Infantino, con il primo che sembra però godere di buona considerazione da parte di Pioli".

Quante squadre ci sono più forti della Fiorentina in Serie A: "Più forti vedo al momento Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Sulle altre nutro dubbi sia sull'Atalanta che sulla Lazio. I viola non valgono meno di queste due squadre o del Bologna, tanto per dire. La Fiorentina può tranquillamente ambire ad un posto tra il quinto e il sesto, sognando la zona Champions raggiungibile se qualcuno davanti dovesse fallire e se Pioli e i suoi dovessero mettessero insieme una serie di risultati utili consecutivi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa