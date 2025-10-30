RFV Arquilla su Pioli: "Quando la classifica piange è l'allenatore che paga"

Angelo Arquilla, intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola a "I tempi supplementari" di Pioli e il suo sostituto: "Secondo me il cambio deve essere generale, io ci metto dentro tutti. Lasciamo stare che ieri la Fiorentina ha giocato con la squadra più forte del campionato. La situazione della Fiorentina non si capisce cosa sta succedendo. Tornando alla domanda, quando la classifica piange è l'allenatore che paga, però chi ci metti?"

I due possibili sostituti di Pioli, sono De Rossi e Vanoli, che ne pensa?

"Daniele De Rossi ha un problema, che è molto amico di Pradè e se sbaglia che succede? Vanoli invece mi sembra un allenatore con gli attributi".

Quale è la cosa più preoccupante?

"Io credo che sia la testa. Togliendo De Gea, che ha fatto un grande partita, e Dodo, che sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. Kean lo vedo molto in difficoltà".

Il mercato è stato condiviso tra Pioli e Pradè?

"Non sono dentro queste dinamiche, credo che Pradè ha una sua visione del calcio e non so se coincide con quella di Pioli".

