RFV Sonetti scatenato: "Una scossa? Chiamiamo l'Enel... Ora serve la belvaggine"

Nedo Sonetti, ex allenatore di grande esperienza è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Piccoli, Pioli e della gestione di questa situazione: "Quando le situazione di classifica sono come quelle della Fiorentina, il primo problema è la capacità dell'allenatore? Io non credo sia così, è chiaro che l'allenatore abbia qualche perplessità sulle cose in campo, ma in questo momento deve essere aiutato perché la Fiorentina non deve stare in quelle posizioni. Non c'è bisogno di una scossa, chiamate l'Enel se volete una scossa.... Guardate, che quando ci sono dei cambiamenti a volte sono positivi, ma spesso sono negativi. Io ho visto la partita ieri e fino al 60' ha retto anche bene. C'è da fare una riflessione sull'atteggiamento della squadra, che al momento non ha fiducia nelle proprie caratteristiche."

La Fiorentina non essendo abituata a quelle zone della classifica può trovarsi in difficoltà?

"Sì, la partita di domenica è estremamente importante. Abitando vicino, cerco di seguirla questa squadra, che ha dei buoni giocatori, si deve trovare il modo di metterli insieme e la squadra deve essere più coraggiosa. Ieri Kean là davanti era un povero disgraziato".

Lei affiancherebbe Piccoli a Kean?

"Adesso bisogna vedere quali sono le condizioni. Piccoli probabilmente perché è un giocatore italiano non trova spazio. Però chi ha detto che Piccoli non può giocare di fianco a Kean. Gli attaccanti vivono di estro, non di intesa, di qualità individuali, che poi si uniscono a quelle dell'altro attaccante. Chiaro che, giocando con un attaccante solo, vincere è difficile".

Lei con 90 milioni di euro, avrebbe fatto meglio sul mercato?

"Non mi mettete a fare il Ds che non sono adatto. Ora la gente si chiede come fa la Fiorentina ad essere penultima in classifica, con i giocatori che ha non può essere così. C'è Piccoli che è un giocatore italiano, diamogli una pittura di nero e mettiamolo in campo (sorride, ndr). Tornando a Pioli in effetti è in difficoltà e lo si vede anche dall'atteggiamento. Quando ci sono queste situazoni, ci vuole la belvaggine da parte tutti".

