Ariatti: "Permanenza di Comuzzo e Kean? Un segnale di forza della Fiorentina"
Luca Ariatti, procuratore ed ex difensore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola, direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano: "Con la permanenza di Pietro Comuzzo la Fiorentina ha dato un segnale di forza. Il progetto va avanti tenendo i migliori, sia per quanto riguarda Comuzzo ma anche per quanto riguarda Moise Kean. Il mercato arabo quando arriva ti fa pensare, sono offerte che spostano gli equilibri perché i contratti sono spropositati. I giocatori hanno fatto delle scelte di carriera ed è bene che rimangano in Italia".
E su Roberto Piccoli, acquisto più importante (25 milioni più 2 di bonus al Cagliari) del mercato viola, Ariatti ha detto: "Piccoli fa sempre la prestazione e poi fa anche gol. Darà respiro a Kean".
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
