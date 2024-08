ARGURIO A RFV, Baturina? Pietra preziosa per la Dinamo

FirenzeViola.it

Christian Argurio, direttore sportivo del Novara profondo conoscitore del calcio della Croazia dove ha lavorato per diversi club, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di Martin Baturina, centrocampista entrato nel mirino della Fiorentina: "Non sarà una scelta facile per la Dinamo Zagabria che proprio oggi giocherà per andare in Champions e dunque deciderà solo dopo stasera. Baturina mi è sempre piaciuto moltissimo e l'ho sempre seguito. Uno dei piccoli problemi che aveva era di tattica, ma è uno dei migliori giovani, già convocato agli Europei in Nazionale. Ricorda Modrid anche se più per il fatto che sono di origine dalmati poi andati alla Dinamo Zagabria che per caratteristiche. Non aveva un ruolo ben definito ma ora sta offrendo prestazioni con continuità, in un tridente alle spalle della punta ma può giocare in più ruoli".

Qual è la cifra giusta? "La valutazione della Dinamo sul giocatore è alta, anche sui 25, perché è la sua pietra preziosa e sa aspettare. La Fiorentina si dovrebbe avvicinare molto a quello che chiede la Dinamo. Se poi il club centrasse la Champions magari aspetta e lo mette in mostra per poi cederlo a gennaio o a giugno alle cifre che vuole"

