ARCADIO A RFV, Kouame crea superiorità. Jovic...

L'ex calciatore Antonio Arcadio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare le principali vicende di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "L'arbitro cerca di fare al meglio il suo compito, in maniera serena. Poi ci sono delle dinamiche che possono pendere da una parte, ma non penso ci sia premeditazione da parte dell’arbitro. Poi è chiaro che quando le proteste sono pesanti è ovvio che l’arbitro possa indispettirsi, ma non ho mai pensato alla malafede. Sono esseri umani come noi, anche noi ogni tanto esageriamo o ci facciamo prendere la mano. Vogliamo sempre prendere i tre punti, ma in campo c’è anche l’avversario. Io parto sempre dal concetto che dipende da ogni singola persona. Se te continuamente rompi le scatole all’arbitro, è ovvio che poi avrà un giudizio diverso nei tuoi confronti. Sono io che mi devo mettere nelle condizioni giuste, lui altrimenti sarà più severo. Ma gli errori capitano, hanno delle grosse responsabilità. Anche in uno stadio come Firenze c’è pressione. In un Fiorentina-Juventus l’arbitro sente la partita. Bisogna aiutarlo ed essere collaborativi".

Sul problema del gol degli attaccanti viola: "Bisogna stare calmi, responsabilizzarli troppo aumenta il problema. Mi sento di dire che i tifosi viola debbano mantenere la calma ed essere pazienti. L'attaccante è strano, una volta che prende confidenza col gol, poi va a dritto. È vero che su Jovic c’è un po’ di rammarico, ma ha tutti gli interessi di fare più gol possibili, sia per sé stesso che per la Fiorentina. Ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime sei".

Sulla squadra: "La Fiorentina è una delle squadre più belle da vedere. Esprime gran calcio, i giocatori si trovano in sintonia. Alla fine può raggiungere traguardi importanti. L'allenatore conosce bene i giocatori e viceversa. Ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato".

Su Kouame: "Ha delle caratteristiche importanti. È velocissimo e ha dribbling. Crea sempre la superiorità numerica, come Sottil: stanno facendo bene, sono stati bravi a lavorar duro. Hanno preso il posto da titolare che era di Saponara e Gonzalez. Kouame ha tutto per fare un buon campionato, da esterno lo vedo molto bene. Anche perché sulla fascia ha più occasioni per andare all’uno contro uno e creare superiorità".

Sul turnover: "Penso che sia una cosa giusta, anche perché così tieni tutti sulla corda. E danno sempre il massimo, sia per la maglia che per l’allenatore. Perché quando riesci a far sentire tutti importanti e titolari, quando i giocatori vanno in campo vogliono ripagare la fiducia".