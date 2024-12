ARCADIO A RFV, Domani l'Empoli può vincere. Palladino...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante dell'Empoli Antonio Arcadio ha parlato ai "Tempi Supplementari", su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole su quanto accaduto a Bove: "E' stato un momento duro, abbastanza difficile. Vedere il giocatore accasciarsi a terra è sempre un'immagine molto forte. Alla fine sono stati bravi tutti quanti ad essere tempestivi nei soccorsi. Vedere tutto ciò alla tv è stato abbastanza scioccante".

Come si riparte ora? "Lo stesso Bove ha detto di ripartire. Sicuramente questo motiverà ancora di più il gruppo per poter ripartire alla grande".

Domani Palladino deve schierare i titolari oppure è giusto fare delle rotazioni? "Deve essere bravo Palladino a capire come ogni singolo giocatore ha vissuto la situazione. Deve fare un'analisi dettagliata per far scendere in campo la squadra migliore. E' tutto soggettivo, ognuno la vive in maniera diversa. Ci sarà chi avrà più stimoli e altri meno".

C'è da aspettarsi una risposta positiva quindi? "Sicuramente qualche strascico ci sarà. Alla fine però il ragazzo si è ripreso, gli auguro di riprendersi del tutto il prima possibile. Questo può essere una forza in più per affrontare la gara nel miglior modo possibile".

Come vede l'Empoli? "Vedo una squadra in difficoltà dal punto di vista dei risultati. La partenza è stata eccezionale, ora stanno pagando un po'. L'Empoli ha sempre mostrato il suo valore, è una squadra complicata da affrontare. Quindi, dato anche il momento che sta attraversando la squadra viola, l'Empoli potrebbe anche trovare la vittoria".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!