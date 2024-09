ARCADIO A RFV, Bene Kean: può fare cose straordinarie

FirenzeViola.it

Antonio Arcadio, ex attaccante, al telefono con Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina: "Kean sta dimostrando tutto il suo valore. Spero vivamente che continui così, perché può fare cose straordinarie. Ieri la Fiorentina è stata un po' sfortunata sotto porta, ma la squadra sta trovando il suo assetto".

È tornato in nazionale. Può starci stabilmente?

"Ha forza fisica, gamba, è potente. Ora sta segnando con continuità. Difende bene la palla e fa reparto da solo, ha tutte le prospettive per far bene anche in nazionale. Può arrivare anche in doppia cifra, è un attaccante importante".

Colpani se lo aspettava col freno a mano tirato così?

"L'anno scorso ha fatto molto bene a Monza, ma sono piazza completamente diverse. A Firenze c'è pressione, le dinamiche mentali cambiano. È arrivato in un nuovo ambiente, bisogna aspettare un attimino e avere pazienza, dimostrerà tutte le sue doti. Anche perché molte squadre stanno facendo fatica".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO