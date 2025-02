RFV Antonio Imborgia dice la sua sul sostituto di Kean: "Meglio Zaniolo di Beltran"

L'agente di mercato Antonio Imborgia ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Secondo me, vedendo l'ultima mezz'ora contro l'Inter, con i campo tutti i nuovi, si è vista qualche certezza in più, sia sul piano della forza di squadra che sul piano dei singoli. Per la prima volta ho visto un atteggiamento dominante da parte della squadra, nonostante la sconfitta. L'allenatore ha scelto di dare continuità ai giocatori di giovedì, ma quando ha effettuato i cambi, si è visto un bel cambio di marcia."

Si può dire che adesso tocca a Palladino, visto che i giocatori di qualità sono stati presi?

"Sicuramente tocca a lui. Palladino è al primo anno di Serie A vero, quindi anche lui sta imparando dagli errori che commette. Adesso sta a lui mettere in campo i giocatori più giusti e trovare le soluzioni migliori, magari commettendo qualche errore in meno. Io vedo un futuro a livello qualitativo migliore rispetto a prima. Mi è piaciuto molto il mercato. con qualche scelta coraggiosa".

Firenze può essere la scelta giusta per Zaniolo?

"Lui è un bravissimo ragazzo, sicuramente particolare nelle sue modalità , ma è l'unico giocatore che ho visto da addetto ai lavori con qualità fisiche e tecniche per giocare in tutti i ruoli. Ovviamente ci sono posizioni in cui rende di più, ma è un giocatore estremamente duttile. Adesso deve mettere una volta per tutte un pò di ordine in quello che fa".

Secondo lei può fare anche la prima punta?

"Guardando la struttura lo può fare tranquillamente, ovviamente con delle varianti. Fisicamente è molto dotato, e se proprio devo fare un paragone potrebbe essere meglio lui di Beltran".

Gudmundsson che giocatore è per la Fiorentina?

"Sicuramente è tra i quattro o cinque più forti della rosa. Sta trovando delle difficoltà, però bisognerebbe conoscere le dinamiche all'interno del Viola Park. Se devo dare un giudizio, dico che è un giocatore molto forte e che da qui alla fine reciterà il ruolo che merita, ossia di un giocatore molto importante".

