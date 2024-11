ANCONA A RFV, Palladino ha un tocco magico, vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport e profondo conoscitore di Raffaele Palladino come allenatore dai tempi del Monza, ha parlato della Fiorentina a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro": "Cavalcare l'onda del momento positivo in campionato è fondamentale, quindi se parliamo di una sola sconfitta come è stata quella di ieri non c'è da buttare nulla giù dalla torre. Il lavoro di Palladino alla Fiorentina è evidente e i risultati gli stanno dando ragione".

Il gruppo come può reagire a una battuta d'arresto simile?

"Si tratta di incidenti di percorso, ma Palladino è uno che crea mentalità come nessuno in Serie A. Lui è decisivo, fa la differenza. Ha un tocco magico che si percepisce. Il Verona poi è sicuramente un avversario rognoso, che prende sei gol a Bergamo ma vince con la Roma. Per la Fiorentina è importante vincere certe partite anche di fiducia, manifestando anche la capacità di soffrire".

