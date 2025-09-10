RFV Amerini: "Mercato? Sono stati comprati profili giovani. Su Braschi..."

Daniele Amerini, ex centrocampista viola dal 1991 al 1995, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" partendo dall'analisi sulla sessione di mercato appena conclusa: "Secondo me la Fiorentina l'anno scorso ha fatto un grande mercato, andando a ricreare delle basi solide dove c'era bisogno. Quest'anno sono stati bravi a riconfermare questa base tenendo Kean, De Gea, Gosens e Dodo. Nell'ultima sessione di mercato invece è stata fatta una scelta, andando a comprare profili giovani che potrebbero non essere impattanti nel breve periodo ma che nel giro due anni potrebbero diventare colonne portanti della Fiorentina. E' chiaro che essendo giocatori giovani vadano testati a livelli importanti, ma importante sarà avere pazienza"

Quanto tempo dare a Sohm e Piccoli, che, nonostante siano profili giovani, sono arrivati per un prezzo importante?

"Davanti la Fiorentina è più completa dell'anno scorso. Piccoli è stato pagato tanto, ma vedendo i prezzi del mercato era difficile fare di meglio con cifre più basse, soprattutto perché è uno dei prospetti migliori tra quelli che ancora devono e possono affermarsi. E' chiaro che ora toccherà a lui confermarsi. Anche per Sohm vale lo stesso discorso, perché a Parma ha mancato di continuità, ma nei picchi di rendimento che ha avuto ha fatto vedere buone cose. Per diventare un giocatore forte, però, dovrà giocare 30 partite da 6,5"

Piccoli e Sohm quindi avranno le spalle larghe per prendersi la Fiorentina?

"Piccoli, Sohm, insieme a Nicolussi Caviglia, Fazzini e Viti devono essere bravi ad adattarsi velocemente a un grande club come la Fiorentina. Le qualità ci sono, ma andrà valutato anche come reggeranno le pressioni e come si gestiranno. Dovranno lavorare su questo per diventare grandi calciatori"

Tra gli acquisti di questa sessione di calciomercato, qual è quello che l'ha convinta di più?

Penso che Fazzini sia un giocatore di qualità preso a un prezzo ragionevole. Sohm è stato pagato un po di più, nei picchi ha fatto vedere buone cose, ma non può essere altalenante.

Tra i suoi assistiti c'è Riccardo Braschi, cosa si aspetta dal giovane viola?

"E' stato per più di un mese con la prima squadra e questo lo ha fatto crescere. Secondo me è stato bravo nel calarsi nuovamente nel campionato primavera con una determinazione e una ferocia ancora maggiore di quando era nella squadra maggiore. Non è facile salire e poi riscendere con la stessa voglia ed energia. Spero che si confermi in Primavera e che abbia qualche occasione in prima squadra.

