Alle 20 torna "L'altra metà della Viola", la trasmissione sulla Fiorentina Femminile!

L'offerta di Radio FirenzeViola continua ad allargarsi e oggi, giovedì 4 dicembre, va in onda la seconda puntata di un nuovo format: "L'altra metà della Viola". Un appuntamento settimanale interamente dedicato alle formazioni femminili della Fiorentina, dalla prima squadra alle giovanili, ogni giovedì dalle 20 alle 20.50.

La conduzione verrà affidata a Claudia Marrone, che insieme alla preziosa partecipazione di Stefano Berardo, accompagnerà gli ascoltatori dentro al Viola Park e nei meandri del progetto femminile della Fiorentina, con interviste esclusive alle tesserate del club ma anche a tutti i protagonisti che animano il mondo delle Womens, oltre ovviamente a focus dedicati alle partite e alle protagoniste dell'attualità viola.

"L'altra metà della Viola" nasce per raccontare i retroscena e tutte le notizie di una delle squadre più forti d'Italia, che negli ultimi anni si è sempre imposta al vertice delle competizioni partecipando anche alla Champions League. Un viaggio alternativo all'interno della Fiorentina e del Viola Park, per scoprire e sostenere da vicino tutte le ragazze che vestono la maglia viola.