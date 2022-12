AG. FIFA COLASANTO A FV: "ALVAREZ? CHE RIMPIANTI. NICO SUPER TALENTO: LUI E QUARTA..."

L'Argentina si è laureata campione del mondo battendo la Francia ai rigori nella finale del Mondiale. Per l'occasione è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it Filippo Colasanto, agente FIFA ed esperto di calcio argentino. Rimpianti, presente e futuro legati all'albiceleste e alla Fiorentina. Queste le sue parole: “L’Argentina sicuramente ha meritato di vincere il Mondiale. Dalla partita contro il Messico ha dato prova di essere una squadra compatta, ha beneficiato della ‘Maradonizzazione’ di Messi, sotto l’aspetto della personalità. Lui si è preso la squadra sulle spalle, mai l’aveva fatto. La finale di ieri sera, per 80 minuti, l’ha dominata l’Argentina, mi ricordava il Brasile di Pelè. La Francia è stata annullata, ma avrà almeno altri due Mondiali da protagonista, vista la giovane età dei suoi talenti”.

Che rimpianto Alvarez per la Fiorentina...

“Julian Alvarez è un ottimo attaccante di grandissimo talento: fisicamente forte, tecnicamente fortissimo. Si è visto che insieme ad un talento importante come quello di Messi è un giocatore in grado di fare sia la spalla che il comprimario di ottimo livello. Non so cosa sia successo con la Fiorentina e del perché non è stato acquistato. Pradè ha detto che si erano interessati, è un peccato. Lui è stato preso dal City per pochissimi soldi (18 milioni di dollari ndr.). Sarebbe stato un ottimo acquisto per la Viola, oltre che ad una grande plusvalenza futura. Credo molto in questo giocatore”.

Quarta meritava di stare all’interno di questa rosa?

“L’esperienza che sta facendo in Italia in una piazza importante come quella della Fiorentina, che per certi aspetti ricorda l’ambiente argentino, sta sicuramente migliorando e completando il bagaglio tecnico. Sicuramente poteva essere convocato in questo Mondiale. Vediamo per la prossima coppa del mondo, anche se adesso si tratta di trovare posto in una nazionale campione del mondo. Sicuramente non sarà facile”.

La vittoria del Mondiale che motivazioni potrebbe dare a Nico Gonzalez dopo l’esclusione all’ultimo per infortunio?

“La vittoria del Mondiale avrà esasperato in tutta l’Argentina, sia nella popolazione che nei giocatori, l’enorme ego che contraddistingue questo popolo. Anche quelli che non hanno partecipato a questa avventura, come Gonzalez, ne trarranno super beneficio. Nico è un grandissimo talento, quando la Fiorentina stava per prenderlo dallo Stoccarda parlai benissimo di lui. Sarà sicuramente un giocatore stimolato dal fatto di appartenere ad un movimento che ha vinto e ricco di talento. Scenderà in campo con una motivazione in più che potrà fargli solo bene”.

C’è qualche giocatore di questa nazionale a cui la Fiorentina potrebbe realmente ambire?

“L’albiceleste ha messo in mostra tanti giocatori che prima venivano poco considerati. Non so fare dei nomi precisi, perché resta da capire come Italiano voglia impostare la squadra, soprattutto per il prossimo anno. Va detto però che dopo la vittoria del Mondiale, la bottega diventa carissima. L’esempio più lampante è Martinez: gioca nell’Aston Villa, non fa chissà quali coppe ma sicuramente adesso vale quanto i top 4 portieri al mondo. Lo stesso discorso, anche se in maniera minore, vale per Bounou del Marocco”.