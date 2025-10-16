RFV Acquafresca: "Pioli lo conosco, ne uscirà fuori bene col lavoro"

Robert Acquafresca, ex attaccante tra le altre del Cagliari e del Bologna dove ebbe come allenatore Stefano Pioli, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il suo commento sul campionato della Serie A e sul momento della Fiorentina e sulla sfida di San Siro che vedrà i viola opposti al Milan: "Guardo sempre tanto calcio anche se non sono più in quel mondo. Potevo intraprendere la carriera di allenatore ma non volevo. Seguo tanto tutto, ci sono tanti miei ex allenatori, uno di questi è Stefano Pioli. Non sta vivendo un buon momento ma è uno abituato a riprendersi col lavoro. Non pensavo potesse avere così tante difficoltà, ma la Fiorentina credo che verrà fuori. Il cambio di allenatore porta nuove idee che devono essere assimilate. Poi non ha avuto partite facili in questo inizio di stagione. Poi è chiaro che tifosi e stampa si aspettassero qualcosa di più, ma anche lui si aspettava qualcosa di più. Per quanto riguarda il vertice posso dire che la Roma di Gasperini sarà una sorpresa, mentre il Napoli è la favorita per lo Scudetto".

Così invece Acquafresca sugli attaccanti italiani: "L'anno scorso ho seguito molto Roberto Piccoli perché era qui a Cagliari, penso potrà diventare un riferimento della Nazionale Italiana e della Fiorentina. Mi piace molto, anche perché è un combattente. Kean ha fatto benissimo anno scorso, ha trovato un allenatore come Palladino che lo ha rilanciato. Son contento che ci sia tanta scelta davanti, perché abbiamo passato un periodo di magra davanti. Ai miei tempi invece io, che facevo 15 gol a Cagliari, davanti avevo Totti, Vieri, Del Piero, Gilardino, Toni, Di Natale, Iaquinta, Inzaghi, per me era impossibile andare in Nazionale. Per noi altri è stata davvero difficile, poi avevamo anche l'Under21 e una Nazionale Olimpica molto forte".