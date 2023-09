ACQUAFRESCA A RFV, Favorita domenica? Per me è 50-50

FirenzeViola.it

L'ex attaccante Robert Acquafresca è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Social Club": "Per un attaccante fa tanto la differenza il modulo con cui gioca la squadra. Fossi un tifoso viola non sarei molto preoccupato, anche il risultato contro l'Inter è stato bugiardo secondo me. Il posto fisso in attacco non esiste e sono convinto che la concorrenza serve tanto per migliorarsi. Il gioco di Italiano non è grigio, o è bianco o nero. Guardando sulla carta ci sono diverse squadre sulla carta più forti della Fiorentina ma c'è un progetto importante che porterà il club viola in alto".

Che gara si aspetta tra Fiorentina e Atalanta? "Per me non c'è una favorita: è cinquanta-cinquanta. La squadra di Gasperini ha steccato la prima partita e la Fiorentina, invece, gioca un bel calcio quindi per me andrà in scena una bellissima sfida al Franchi".