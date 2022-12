ZURKOWSKI, Valigie pronte: i motivi della partenza

Gennaio è alle porte ed in casa Fiorentina si pensa soprattutto alle uscite: tra i giocatori che dovrebbero lasciare Firenze nella finestra di mercato invernale c’è Szymon Zurkowski, tornato dall’esperienza in Qatar con la Polonia con la volontà di separarsi dal club gigliato. Le motivazioni di un addio che sembra scontato sono molteplici: tornato alla Fiorentina in estate dopo l’ottimo anno in prestito all’Empoli, il polacco non è mai entrato nelle grazie di Vincenzo Italiano, col tecnico che in questa prima parte di stagione l’ha visto spesso come ultima soluzione per il centrocampo. A testimoniarlo sono i soli 30 minuti in campo in Serie A (48 invece in Conference), giusto qualche scampolo di gara per un giocatore che veniva da una stagione da 35 partite, 6 gol e 4 assist in quel di Empoli.

Da agosto ad oggi, Zurkowski è stato un oggetto misterioso nella rosa viola e lo stesso Italiano è stato sempre elusivo quando è stato chiamato a rispondere sulla situazione del classe ’97. L’ex Empoli ha saltato diverse gare per acciacchi più o meno noti ed anche nell’ultima sfida contro il Lugano è rimasto fuori dall’elenco dei convocati, ufficialmente per un problema di lombalgia.

Lo stesso Zurkowski ha manifestato negli ultimi mesi sofferenza per la situazione che sta vivendo: emblematico il messaggio postato sui social qualche settimana fa, quando il calciatore ha postato una foto durante uno dei primi allenamenti della Polonia in Qatar con una frase, “Il sorriso è tornato”, come didascalia, a testimoniare il primo scorcio difficile che ha passato.

Scarso feeling con l’allenatore, utilizzo ridotto al minimo ed un conseguente malessere del giocatore: questi i motivi che portano Zurkowski via dalla Fiorentina. C’è da aggiungere anche una necessità dei viola: a inizio 2023 la Fiorentina dovrà infatti far spazio a Gaetano Castrovilli, come in campo così nella lista per la Lega Serie A. Per farlo dovrà partire un giocatore presente e se escludiamo Marco Benassi (che non è in lista) e Alessandro Bianco (essendo un prodotto del vivaio, il classe 2002 non occupa comunque nessuno spazio), l’indiziato numero uno è Zurkowski.

Quello del polacco è un profilo che intriga diverse squadre, prima su tutte l’Empoli che lo riporterebbe volentieri in un contesto in cui Zurkowski ha reso al meglio; in coda ci sono anche Sampdoria, Lecce e Bologna. Tutte realtà che rappresenterebbero un downgrade a livello di obiettivi e qualità rispetto alla Fiorentina. Ma Zurkowski, che anche con la Polonia ha vissuto da scomparsa in questi mondiali, ha l’obiettivo di trovare maggior spazio possibile. La volontà del calciatore c’è, la società apre ad una cessione e adesso sembra ci sia solo da aspettare che la dirigenza trovi un’intesa con i club che lo seguono, per chiudere una storia d’amore mai sbocciata tra Zurkowski e la Fiorentina.