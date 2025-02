Zaniolo è un nuovo giocatore della Fiorentina. La Nazione: "Nel pomeriggio al Franchi"

La Fiorentina nelle ultime ore ha piazzato un doppio colpo in entrata e dopo Cher Ndour i viola hanno trovato anche l’intesa con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo. Lo scrive La Nazione, che riferisce come l’attaccante classe ’99 in giornata sarà a Firenze e non è neppure escluso che possa essere al Franchi ad assistere al match delle 15:00 tra Fiorentina e Genoa.

