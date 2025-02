Zaniolo è pronto: senza Gudmundsson ci sarà lui accanto a Moise Kean

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Nicolò Zaniolo. Senza Gudmundsson, ai box per almeno un mese, sarà l'attaccante massese a condividere il peso del reparto offensivo con Kean. Amici fraterni nel quotidiano, l'ex Psg e l'ex Roma, dopo i 20 minuti di San Siro contro l'Inter, sono pronti a scendere in campo insieme dal primo minuto con la maglia viola per la prima volta. Quella contro il Verona sarà la prima vera occasione per Zaniolo di mettersi in mostra da titolare nel suo ruolo naturale (con il Como aveva giocato come punta centrale per sostituire lo squalificato Kean). Con le contemporanee assenze di Gudmundsson e Colpani il suo apporto sarà fondamentale. Zaniolo può essere schierato sia alle spalle di Kean in una trequarti a due, insieme a Beltran, o a tre, con l'argentino e Folorunsho, sia come unico rifinitore dietro al centravanti in un 4-4-1-1.

Per Zaniolo si tratta di una grande opportunità. La Fiorentina lo ha cercato a lungo, non solo in questa sessione di mercato ma già dall'estate, e per il momento lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. Dovrà essere bravo l'attaccante ex Roma a meritarsi una conferma a fine stagione. All'Atalanta non è riuscito ad imporsi con soli 3 gol in appena 550 minuti giocati, in viola serve un altro guizzo.