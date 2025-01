ZANIOLO, Dalla trattativa estiva al ritorno di fiamma

FirenzeViola.it

La Fiorentina torna su Nicolò Zaniolo. Sì perché i viola c'erano già stati vicini in estate: il classe '99, spinto dai suoi procuratori, avrebbe gradito di gran lunga un trasferimento a Firenze. Che poi non sarebbe stato niente di nuovo, considerato il suo trascorso da 'pianticella' viola nelle stagioni a cavallo tra il 2010 e il 2016. Poi saltò tutto a causa delle cifre: il Galatasaray pretendeva almeno 20 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.

Dopodiché Zaniolo è passato all'Atalanta che ha soddisfatto le richieste economiche della controparte prelevandolo in prestito che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Ma il suo rendimento a Bergamo non ha soddisfatto le aspettative: solo 343' in campionato, più 207' nelle coppe. Solo 2 gol messi a referto in maglia nerazzurra. Adesso la possibilità di riscattarsi alla Fiorentina è concreta.