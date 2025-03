Vittoria e niente altro: la Fiorentina si accontenta. I fischi sono un segnale

"La vittoria che serviva un gol e niente altro i viola si accontentano". Così scrive stamani l'edizione fiorentina di Repubblica a proposito della vittoria della Fiorentina contro il Lecce arrivata ieri sera al Franchi grazie al gol di Gosens che segna per la terza volta su quattro quando manca Kean, da vero leader.

Ma non basta, sottolinea il quotidiano: i fischi arrivati da una parte del Franchi a inizio secondo tempo sono un segnale chiaro. Una squadra che non gioca, che viene bloccata dal timore di chissà cosa, che si perde quando deve impostare contro una formazione che con grande rispetto lotta per non retrocedere e che certo non ha sfornato la sua migliore prestazione.

Pochissime occasioni, trama quasi inesistente, giocatori fermi e tanta noia. La Fiesole applaude mentre mostra le sciarpe ma non è stata la vittoria toccasana che si aspettava Palladino, anche se dirà di essere contento. La classifica respira ma per avvicinare la zona alta servirà molto più di quanto visto ieri sera.