VITINHO, A. Paranense pronto al rinnovo. I viola...

Aggiornamenti sul fronte Vitinho direttamente da GloboEsporte: come rivelato in mattinata, la Fiorentina si sarebbe messa sulle tracce del trequartista classe '99 in forza all'Athletico Paranense, il cui contratto scade nel 2022 e sul quale si è scatenata una vera e propria asta per arrivare al suo cartellino. La novità delle ultime ore è che il club brasiliano, per non perdere o a zero tra un anno o a una cifra bassa tra poco il giocatore, sarebbe pronto a proporre al fantasista il rinnovo di contratto.