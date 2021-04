VIOLA, Ultimo ciclo di tamponi: tutti negativi

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, anche l'ultimo ciclo di tamponi, prima della fine della bolla, ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Domani sera, con l'inizio del ritiro pre gara, si interromperà la bolla durata dieci giorni per i cinque giocatori impegnati di recente con le rispettive nazionali. L'attesa era tanta, soprattutto per Biraghi e Castrovilli poiché avevano fatto parte del gruppo azzurro in cui si era generato nei giorni scorsi il cluster che ha portato alla positivà di oltre dieci persone, tra cui Daniele De Rossi che oggi è stato ricoverato allo Spallanzani in via precauzionale.