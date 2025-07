Il portiere della Fiorentina Terracciano in pole per la neo promossa Cremonese

Pietro Terracciano, come detto più volte, è in procinto di lasciare la Fiorentina. Come raccontato anche da FirenzeViola Empoli e Cremonese sono le squadre che lo hanno preso in considerazione per la loro porta.

Secondo quanto racconta Sky in queste ore il suo nome sembra avanzare per la porta dei grigiorossi neo promossi in A. La società vuole dare al nuovo allenatore Davide Nicola una rosa il più possibile competitiva per la lotta salvezza e cerca dunque un portiere di esperienza e affidabile.