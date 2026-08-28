Kospo frena sugli attacchi del fratello al club: profilo hackerato

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Dopo gli attacchi social rivolti alla Fiorentina dal fratello di Eman Kospo, lo stesso giocatore avrebbe contattato il club per prendere le distanze da quanto pubblicato. Kospo avrebbe infatti spiegato alla società che i profili social del fratello sarebbero stati hackerati e che, di conseguenza, le frasi e i contenuti apparsi online non sarebbero in alcun modo riconducibili né a lui né alla sua volontà.

La vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a un accesso non autorizzato agli account, secondo quanto riferito dallo stesso Kospo alla Fiorentina, che al momento non intende attribuire al giocatore alcuna responsabilità per gli attacchi comparsi sui social nelle ultime ore.