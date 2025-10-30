"Viola inesistente, buio a San Siro", l'apertura de La Nazione

vedi letture

"Non era esattamente quella con l'Inter la partita da scintilla per la ripartenza. Per un'ora di gioco la Fiorentina aveva provato anche a difendere e congelare un pari che sarebbe stato un tesoro. Poi, nonostante un super De Gea, quando Chala e Sucic hanno sfondato il muro la partita è andata nella direzione che lascia i viola in una classifica horror e alle prese con una serie di situazioni su cui ragionare in fretta. Molto in fretta". Queste le prime righe dell'articolo che apre le pagine sportive del quotidiano La Nazione. Il quotidiano toscano analizza le scelte di Pioli di schierare dal primo minuto un centrocampo più fisico con Sohm, Mandragora e Ndour a proteggere la linea difensiva e di mettere Gudmundsson in marcatura su Chalanoglu. Nel primo tempo l'Inter tiene in mano il pallino del gioco ma i viola si difendono in maniera ordinata tanto che la prima vera occasione del match arriva intorno al 25'. De Gea salva su bastoni e poco dopo compie il primo miracolo di serata su Dimarco. Il primo si chiude a reti bianche, la Fiorentina riesce a resistere ma la sensazione è che l'Inter nella ripresa spinga ancora di più per trovare la vittoria.

E così infatti è, nei primi 15 minuti del secondo tempo i nerazzurri spingono a testa bassa e solo due grandi interventi di De Gea salvano la formazione di Pioli. Al 66' però il muro della Fiorentina cade sulla botta da fuori di Chalanoglu. 5 minuti dopo Sucic raddoppia e nel finale, dopo il fallo di Viti su Bonny, Chalanoglu realizza dal dischetto la sua doppietta personale. Dal settore ospiti si sente la protesta dei tifosi che chiedono ai giocatori di onorare la maglia gigliata. L'incubo continua, domenica al Franchi arriva il Lecce.