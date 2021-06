VIOLA, In caso di addio di Gattuso idea Italiano

Sono ore caldissime in casa Fiorentina in merito al futuro della panchina viola. Con la possibilità che Gattuso possa lasciare Firenze arrivano già i primi nomi per un eventuale sostituto. Secondo il noto giornalista Niccolò Ceccarini in caso di separazione la Fiorentina sarebbe pronta a tornare alla carica per Vincenzo Italiano, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con lo Spezia.