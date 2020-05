VIOLA, Guariti due membri dello staff. Gli altri...

Migliorano le condizioni dei contagiati dal Covid-19 in casa Fiorentina. Dopo che oggi il dg viola Joe Barone ha annunciato nella diretta Instagram con l'account de La Gazzetta dello Sport che i positivi erano scesi da sei a cinque, arrivano novità importanti per quanto riguarda il resto dei contagiati. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sono rimasti solo quattro i positivi al Coronavirus in casa Fiorentina perché due membri (dei tre trovati), sono risultati negativi al tampone.