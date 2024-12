FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex esterno della Fiorentina, Romulo, in queste ore ha pubblicato un divertente video su Instagram in cui passeggia con la sua bambina. Il giocatore italo-brasiliano non solo veste una tuta della Fiorentina ma canticchia anche l'inno. Insomma Romulo è rimasto legato alla sua vecchia squadra, prima in Europa ad accoglierlo.