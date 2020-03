VIDEO, Passatempi di coppia per i viola

Costretti a rimanere in casa per la quarantena obbligatoria che i viola devono rispettare, in questi giorni usano molto,i social e l'ultima moda sono i challenge di coppia e video divertenti da tik tok. Gli ultimi in ordine di tempo la sfida di Benassi che solleva la moglie Giusy sfidando altre coppie viola mentre Ceccherini improvvisa un balletto con Carola in cui la coordinazione non sempre è perfetta.