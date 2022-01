VIDEO, I viola sono pronti a lanciare la mascotte?

La Fiorentina è pronta ad annunciare la sua nuova mascotte? Ancora non c'è l'ufficialità eppure tutti gli indizi social portano a pensare che, a partire dalle prossime gare interne, il club viola si doterà di un pupazzo di maxi dimensioni che farà i giri di campo e intratterrà i tifosi. A far trapelare qualcosa è stata la società stessa con un video (con tanto di "graffio") pubblicato su Twitter dove si lascia intuire che la mascotte avrà le sembianze del mitico Leone del Marzocco, un'icona da sempre della fiorentinità. La Fiorentina del resto nell'agosto di due anni fa aveva infatti lanciato un concorso rivolto ai tifosi, ma gli stadi chiusi per colpa del Covid-19 avevano ritardato l'iniziativa. Ora, forse, la svolta. Ecco il video pubblicato dall'ACF: