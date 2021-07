VIDEO FV, Lungo colloquio tra Barone e Vlahovic

Dopo la vittoria per 7-1 contro l'Ostermunchen (dove per tanta sfortuna non è riuscito a segnare neanche un goal), Dusan Vlahovic è rimasto a colloquio con il dg viola Joe Barone per lungo tempo. Appoggiati alla parete degli spogliatoi, il dirigente e l'attaccante serbo hanno parlato per oltre un quarto d'ora: pur essendo top-secret gli argomenti di discussione, la chiacchierata è apparsa assolutamente distesa, in virtù della gestualità e dei sorrisi che a più riprese Vlahovic ha manifestato.



Due giorni fa il dirigente viola aveva ricordato che per firmare un rinnovo di contratto bisogna essere in due a "ballare", mentre ieri l'attaccante - attraverso un video girato tra i tifosi - ha fatto capire di essere disposto a firmare. Che possa essere stato fatto un passo in avanti? Ecco il video di FV: