VIDEO FV, Ghione: "Sanabria a Firenze si può rinvigorire"

FirenzeViola.it

A Pitti c'era anche Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia la Notizia noto tifoso del Torino. Queste le sue parole a TMW sulla gara di domenica: "E domenica la sfida con la Fiorentina è un derby del cuore perché siamo gemellati, ma tutte e due le squadre hanno bisogno di punti. Firenze poi per me è una città speciale, emozionante, dove vorrei vivere... Il Toro è galvanizzato dal pari nel derby, purtroppo ci mancano però giocatori importanti. Avevamo puntato su due calciatori, Bellanova che è stato venduto e Zapata che si è infortunato. Abbiamo dovuto rimodularci, ma Vanoli è un grande e nel derby ha fatto vedere di essere un cuore granata".

L'ipotesi scambio Kouame-Sanabria come la vede?

"Magari Sanabria a Firenze si rinvigorisce, Forse per lui è l'ora di cambiare anche se Toni per me è un gran giocatore e si è sempre messo a disposizione. Ragazzo perbene e giocatore importante".