VIDEO FV, Galli: "ACF può non restare al Franchi"

Così Giovanni Galli direttamente dal Franchi dove la Lega sta tenendo una conferenza stampa per illustrare le proposte sul progetto dell'area stadio: “Tante discussioni ci sono state sul restaurare il Franchi o se fare uno stadio, poi l’amministrazione comunale ha deciso di rimettere al posto il Franchi cui solo molto legato ma di cui tra un mese dobbiamo vedere il progetto definitivo. Oggi abbiamo dei dubbi sull’intervento che avverrà sull’area, bisogna avere delle certezze sul cronoprogamma perché si interverrà su tutta l’area. Dovranno essere realizzati parcheggi, centro commerciale e tramvia. Qui vorremmo sapere dall’amministrazione da dove si inizierà e da dove verranno svolti i lavori, credo che il quartiere subirà nei prossimi dieci anni grandi difficoltà”.

Una valutazione sul progetto vincitore?

“Non si doveva secondo me stravolgere il sapore di questo quartiere, forse certi progetti innovativi si riferivano più a città del nord Europa. Già noi abbiamo regalato una parte di Firenze, quella del pazzo di giustizia, che credo tutto sia meno che compatibile con Firenze. La novità ci sarà nella tettoia, ma aspettiamo tra un mese il progetto definitivo”.

La Fiorentina non si è mai espressa su questo progetto…

“Questo perché ha i nostri stessi dubbi. Una cosa è il rendering, un’altra il progetto definitivo. Il buco che verrà fatto tra la Maratona e il centro sportivo attuale da chi sarà gestito? Sarà una plusvalenza per la Fiorentina o sarà una cosa del Comune? L’affitto quanto sarà?”.

C’è poi il tema della squadra che potrà continuare al Franchi coi cantieri attorno…

“Qui non è che abbatti la curva, devi farne una davanti alla curva vecchia, non so come si possa fare una cosa simile. Siamo a un mese dalla presentazione del progetto definitivo e ci teniamo a sottolineare le nostre perplessità”.

Esiste la possibilità che la Fiorentina dica “non ci interessa, vogliamo farlo altrove”?

“Perché no? La Fiorentina non è obbligata a giocare dentro allo stadio del Comune. Secondo me l’informazione non è chiara: il PNRR è di 210 miliardi, mentre quelli per il Franchi che lo Stato italiano ha messo a deciso di disposizione per lo stadio sono soldi nostri perché appunto appartengono allo Stato. Non sono a fondo perduto”.

Cosa pensa della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali?

“Il percorso di Mancini fino all’Europeo è stato straordinario ma non è stato recepito. La mancanza dell’Italia a due Mondiali credo sia la normalità, l’eccezionalità è aver vinto l’Europeo”.

Come si rimedia?

“Abbiamo perso una grande occasione, qualche anno fa l’allora ministro dello sport Spadafora poteva fare delle riforme importanti soprattutto sulla Governance. Serve qualcuno che dia una linea di comando. Tutti attualmente hanno dei titoli per avere diritti ma non c’è una linea, ora ci lecchiamo le ferite ma nessuno ha pensato che magari dieci giorni prima della Macedonia serviva un periodo per allenarsi tutti insieme”.

Le piace il nuovo stemma della Fiorentina?

“Io già sto seguendo i lavori del Viola Park che sarà straordinario, riguardo allo stemma non è stato stravolto il giglio e penso che ogni tanto bisogna cambiare, serve fare marketing. Quella V di viola mi piace molto, magari il giglio è un po’ troppo stilizzato”.

Sacchi dice che Pioli può essere paragonato ad Ancelotti per certi suoi comportamenti.

“È vero, è una persona straordinaria, un uomo vero. Finalmente sta riuscendo a convincere tutti. Come aveva fatto Mancini all’inizio del percorso in nazionale, ha dato allo spogliatoio del Milan qualcosa che nessuno era riuscito a portare: l’umanità”.

Questi i video realizzati da FV con le dichiarazioni di Galli: