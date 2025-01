VIDEO, Folorunsho incontra Palladino. Al VP c'è Giuffredi

Michael Folorunsho è ormai virtualmente un giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo alla stazione di Santa Maria Novella verso le 19, il calciatore ex Hellas proveniente dal Napoli si è diretto poi al Viola Park dove ha incontrato il suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino, e il dg Alessandro Ferrari. Come mostrano le immagini pubblicate direttamente dal club viola sui social, assieme al calciatore al centro sportivo viola si è recato anche Mario Giuffredi, al centro di numerose trattative anche in uscita che riguardano la Fiorentina. Questo il video: