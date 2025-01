FOTO-VIDEO FV, FOLORUNSHO È ARRIVATO A FIRENZE: "CONTENTO DI ESSERE QUI"

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Il primo acquisto viola in questo mercato di gennaio è Michael Folorunsho. Come mostrano le immagini (in calce) realizzate da FirenzeViola.it, il calciatore è arrivato poco alla stazione di Santa Maria Novella ed è pronto a iniziare la sua avventura in maglia viola. Queste le sue prime parole: "Sono molto contento di essere qui" ha detto il calciatore scendendo dal treno e dirigendosi verso l'uscita. Adesso Folorunsho andrà al Viola Park, svolgerà le visite mediche di rito, per poi mettersi a completa disposizione di Raffaele Palladino.