Viareggio Cup, Fiorentina show a Seravezza al 45': ma i viola vincono "solo" 1-0

Finisce 1-0 con ampio merito in favore della Fiorentina Under-18 il primo tempo della semifinale del Torneo di Viareggio tra i viola e il Sassuolo. A decidere, fin qui, la rete al 29’ di Puzzoli ma sono stati in assoluto i viola a farsi preferire rispetto ai neroverdi: prima infatti del vantaggio dei toscani (arrivato al termine di un contropiede guidato da Sturli), la squadra di Capparella aveva avuto almeno tre palle gol per firmare il vantaggio.

Prima al 3’ con Angiolini (tiro a lato di poco) poi a 16’ ancora con il numero 10 (tiro di poco fuori su punizione) e soprattutto al 23’ con un tiro di Evangelista dalla distanza che si è stampato sull’incrocio dei pali.