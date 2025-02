Viareggio Cup, ecco il girone della Fiorentina: viola con Stella Rossa, Imolese e Mavlon

Si è tenuto quest'oggi presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio in vista della 75a edizione del Torneo di Viareggio, che si svolgerà dall'17 al 31 marzo e che vedrà di nuovo tra gli impianti coinvolti anche lo stadio "Dei Pini" di Viareggio, reduce da un profondo restyling (si giocherà lì la finale del 31 marzo). Anche quest'anno la manifestazione è rivolta alle formazioni della categoria Under-18, dunque vedrà coinvolta la Fiorentina di Marco Capparella, attualmente quattordicesima in campionato a quota 24 punti, a -11 dalla zona playoff. I viola sono stati inseriti nel girone 1 assieme ai serbi della Stella Rossa, all'Imolese e ai nigeriani del Mavlon. L'elenco degli impianti coinvolti verrà reso noto soltanto la settimana prossima ma è probabile che alcune partite si giochino al Viola Park, esattamente come avvenuto lo scorso anno.

Ecco il sorteggio completo dei sei gironi:

Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Ser), Imolese, Mavlon (Nig).

Girone 2: Genoa, Internacional (Bra), Perugia, Ijele (Nig).

Girone 3: Sassuolo, Apia Leichardt (Aus), Casarano, Magic Star (Nig).

Girone 4: Torino, Asteras Aktor (Gre), Pontedera, Ojodu City (Nig).

Girone 5: Sampdoria, J. Promesas (Spa), Westchester Utd (Usa), Berekum Chelsea (Gha).

Girone 6: Rapp. Serie D, Rukh (Ucr), Uyss New York (Usa), Club Thiessois (Sen).