Via Martinelli, dentro Christensen: indosserà la maglia numero 53

Con Tommaso Martinelli ormai accasatosi alla Sampdoria, con cui inizierà domani la nuova avventura, nell'elenco dei convocati della Fiorentina per la gara con la Lazio si è liberato un posto che sarà così occupato da Oliver Christensen, ieri invece in tribuna per lasciare posto per l'ultima volta in questa stagione al giovane collega. Christensen, reduce dal prestito di 6 mesi con lo Sturm Graz, indosserà la maglia numero 53.