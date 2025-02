Verso Verona, Colpani e Adli ancora out. Fagioli e Zaniolo titolari nelle loro zone

Volgendo lo sguardo all'imminente gara di Verona, La Nazione fa un recap dell'allenamento di ieri della Fiorentina e degli attuali infortunati. Non ci sono state novità su Gudmundsson, Colpani e Adli, tutti verso il forfait anche per domenica. L’islandese, che spera di rientrare il prima possibile, confida di essere in campo per fine marzo mentre l’ex Monza dovrebbe essere a posto nel giro di tre settimane. Tempi ancora incerti per Adli (sul quale non è mai stato emesso un report medico chiarificatore) che dovrebbe tornare a disposizione per l’andata degli ottavi di Conference.

Al Bentegodi, scrive il quotidiano, Palladino sembra orientato a confermare due dei nuovi acquisti del mercato di gennaio (Fagioli e Zaniolo) nelle zolle a loro più congeniali: l’ex Juve dovrebbe operare da interno di centrocampo mentre il classe ’99 sarà il partner d’attacco di Kean, che tornerà dalla squalifica. Molto probabile anche l’impiego di Comuzzo, che potrebbe essere riproposto a destra in una difesa a quattro che vedrà il ritorno dal 1’ di Parisi (nella foto), complice la squalifica di Gosens.