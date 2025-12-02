Social

Botta e risposta De Gea-Dodo: "Uniti sempre"

Botta e risposta De Gea-Dodo: "Uniti sempre"
Oggi alle 19:30Primo Piano
di Redazione FV

Il momento delicato viola ha fatto sì che la Fiorentina si compattasse tra tutti i suoi componenti. Anche negli allenamenti De Gea e Dodo mostrano quanto siano uniti. Il portiere posta una foto insieme con la parola "Uniti" e il brasiliano risponde "Sempre" a sottolineare il feeling tra loro.