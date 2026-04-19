Futuro viola: Harrison verso l'addio, Gud in bilico. La Gazzetta: "Dubbi anche su Solomon"

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Le ultime sei partite della stagione diventano un vero banco di prova per alcuni giocatori della Fiorentina, chiamati a giocarsi anche il futuro in viola. È la riflessione proposta stamani da La Gazzetta dello Sport, che si concentra in particolare su Harrison, Manor Solomon e Albert Gudmundsson. Impiegare il più possibile questo trio può infatti aiutare il club a fare valutazioni più chiare in vista della prossima stagione.

I tre, però, arrivano allo snodo finale con situazioni differenti: Gudmundsson è a Firenze da quasi due anni e deve ancora convincere del tutto, Solomon ha acceso entusiasmo dal suo arrivo a gennaio ma resta da verificare sul piano fisico, mentre Harrison sembra oggi quello più lontano da una conferma. Con una classifica più tranquilla e la sensazione di aver quasi archiviato il discorso salvezza, per tutti e tre arrivano comunque nuove occasioni per mettersi in mostra e provare a guadagnarsi spazio nel futuro viola.