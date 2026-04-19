Cosa fare con Piccoli? Repubblica: "Cessione difficile, ipotesi prestito"

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Roberto Piccoli, arrivato dopo l’esperienza al Lecce e accolto con aspettative importanti in relazione all’investimento fatto dalla Fiorentina, ha vissuto una stagione senza fare un vero salto di qualità. Il suo bilancio in viola parla di 39 presenze e 7 gol complessivi tra campionato e coppe: reti arrivate contro Genoa, Bologna e Cremonese in Serie A, oltre a quelle in Europa contro Sigma Olomouc, Jagiellonia e Rakow e a un centro in Coppa Italia. Tuttavia, nelle gare di maggiore livello il suo impatto è risultato più limitato, con difficoltà a incidere con continuità. Il futuro resta quindi da decifrare: la società dovrà capire se tenerlo in rosa come alternativa o se mandarlo a giocare altrove per favorirne la crescita.

Una cessione, invece, appare meno probabile visto l’investimento fatto. In ogni caso, le ultime gare saranno decisive per le valutazioni in vista della prossima stagione. Lo riporta Repubblica.